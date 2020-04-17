Экс-тренер "Милана" Джампаоло получил предложение из Турции

Бывший наставник "Милана" Марко Джампаоло может впервые в карьере поработать за пределами Италии.

По информации Calciomercato, в услугах 52-летнего специалиста заинтересован "Фенербахче".

Если Джампаоло примет предложение турецкого клуба, то сэкономит "Милану" 4 миллиона евро. "Россонери" в октябре уволили тренера, но продолжают платить ему зарплату.

"Фенербахче" сейчас возглавляет Зеки Мурат Гёле.

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