Экс-тренер "Милана" может возглавить российский клуб

Теги динамо москваростовсиниша михайлович

Экс-тренер "Милана" может возглавить российский клуб

Известный сербский специалист Синиша Михайлович может получить работу в России, сообщают российские СМИ.

По сведениям источника, агент наставника прилетит в Россию 20 апреля и проведет переговоры с российскими клубами.

В следующем сезоне Михайлович может возглавить "Динамо" или "Ростове".

Ранее 49-летний Михайлович тренировал "Фиорентину", "Торино", "Милан" и сборную Сербии.

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