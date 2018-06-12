Экс-тренер "Милана" возглавит "Болонью"



Новым главным тренером "Болоньи" станет Филиппо Индзаги, сообщает сайт журналиста Джанлуки Ди Марцио.

По сведениям издания, Индзаги станет преемником Роберто Донадони, который несколько недель назад был уволен.

Стоит отметить, что специалист надеется переманить из своего бывшего клуба "Венеции" Марко Пинато и Лео Штулаца.

В минувшем сезоне "Венеция" под руководством Индзаги в плей--офф за выход в Серию А уступила в полуфинале "Палермо".

Напомним, что 44-летний Индзаги в сезоне 2014/15 тренировал "Милан", но был уволен вследствие неудовлетворительных результатов.

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