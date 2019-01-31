Экс-тренер минского "Динамо" подозревает игроков в сдаче игры "Зениту"
Бывший главный тренер минского "Динамо" Сергей Гуренко считает, что его команда могла умышленно проиграть "Зениту" (1:8) в ответном матче квалификации Лиги Европы. Напомним, что в первом матче "Динамо" выиграло со счетом 4:0.
"Команда к ответному матчу с "Зенитом" была готова идеально. Душа радовалась, когда видел, как ребята тренировались. Все, что готовили к игре, мы отработали. Знаю, футболисты могут ошибаться, вратарь может под рукой пропустить, защитник в свои ворота срезать. Но когда не все игроки выполняли тренерскую установку, то, что мы отрабатывали, это меня больше всего настораживало", - приводят слова Гуренко белорусские СМИ.
При этом Гуренко заявил, что он готов первым пройти проверку на детекторе лжи.
"Не может за неделю команда так кардинально измениться. За три недели - согласен. Но за неделю - никогда! Мне неинтересно, что и как было в этой игре, кто чем занимался. Для себя я уже все решил. И могу сказать: моя совесть чиста. Готов пройти все проверки, даже публично, на центральном телевидении. Детектор лжи, сыворотка правды, гипноз - любые новейшие технологии. Таких случаев еще не было - почему бы не стать первым?" - добавил специалист.
Напомним, что в той встрече "Зенит" забил один гол в первом тайме, а затем удвоил преимущество в середине второй половины. Вскоре после этого у "Зенита" произошло удаление, но несмотря на это российскому клубу удалось забить еще два гола и перевести игру в дополнительное время. В овертайме "Динамо" удалось сократить разрыв в счете, но после этого игрока "Зенита" забили еще четыре мяча.
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