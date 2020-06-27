Экс-тренер "Мордовии" обвинил Сёмина в финансовых проблемах клуба

Бывший наставник "Мордовии" Фёдор Щербаченко связывает финансовые трудности саранского клуба с работой в нём тренера Юрия Сёмина.

"Мне кажется, финансовые проблемы начались с приходом Сёмина. Он привлёк дорогостоящих футболистов, на которых были израсходованы большие средства. После этого началась нехватка денег. Второй момент - ​огромный долг за аренду стадиона. Это мне совсем непонятно. "Мордовия" вынуждена платить более 3 миллионов рублей, чтобы проводить официальные матчи. Это полное безобразие. Вылет из ФНЛ - ​это огромный шаг назад, но мера вынужденная. Видимо, руководство Мордовии поняло, что сегодня второй футбольный эшелон республике не по карману.

Каким представляется дальнейшее существование клуба? Обязательно нужно сохранить профессиональный статус. Футбольные традиции терять нельзя, команда мастеров должна оставаться. Банкротство и уход в КФК ни к чему хорошему не приведут. Долги в любом случае придётся погашать. Надо разобраться с клубным бюджетом и сделать в ПФЛ ставку на местных воспитанников. Так будет правильно экономически и стратегически. О ФНЛ пока придётся забыть. На данном этапе важно просто сохранить клуб", - сказал Щербаченко.

Напомним, что Сёмин возглавлял "Мордовию" в сезоне 2014/15. Недавно клуб не смог получить лицензию для участия в ФНЛ, вследствие чего будет понижен в классе.

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