Экс-тренер "МЮ" сравнил Лингарда с Иньестой

Теги манчестер юнайтедджесси лингардандрес иньеста

Экс-тренер "МЮ" сравнил Лингарда с Иньестой

Экс-наставник "Манчестер Юнайтед" Рене Меленстен провел параллели между Джесси Лингардом и Андресом Иньестой.

"Я нахожу у них много схожих черт и всегда считал, что Джесси - это английский Андрес Иньеста. Как и Иньеста, он умеет находить пространство, всегда в движении и хорошо работает ногами. Лингард раньше разве что не забивал, но теперь стал часто забивать важные мячи.

На мой взгляд, можно отправить Джесси в "Барселону" и разместить на позиции Иньесты. Он идеально впишется и будет чувствовать себя раскованно. А Премьер-Лига ведь еще сложнее Ла Лиги, так что тут стоит только похвалить Джесси" - приводит слова тренера Goal.com.

Читайте также: Лингард: "Сравнение с Месси придает уверенности". | http://soccernews.ru

комментарии

опрос

Кто выиграет Лигу Чемпионов?
Все опросы

главное

"Ювентус" отправляется в Верону на матч с "Кьево"

"Ювентус" отправляется в Верону на матч с "Кьево"

Лента новостей

Все новости

Турнирные таблицы

Команда М О
1 Манчестер Сити 24 65
2 Манчестер Юнайтед 24 53
3 Челси 24 50
4 Ливерпуль 24 47
5 Тоттенхэм 24 45
6 Арсенал Лондон 24 42
7 Лестер Сити 24 34
8 Бернли 24 34
9 Эвертон 24 28
10 Уотфорд 24 26
11 Вест Хэм Юнайтед 24 26
12 Борнмут 24 25
13 Кристал Пэлас 24 25
14 Хаддерсфилд Таун 24 24
15 Ньюкасл Юнайтед 24 23
16 Брайтон & Хоув Альбион 24 23
17 Сток Сити 24 23
18 Саутгемптон 24 22
19 Вест Бромвич Альбион 24 20
20 Суонси Сити 24 20
Полная таблица

топ-5 тегов