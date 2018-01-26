Экс-тренер "МЮ" сравнил Лингарда с Иньестой

Экс-наставник "Манчестер Юнайтед" Рене Меленстен провел параллели между Джесси Лингардом и Андресом Иньестой.

"Я нахожу у них много схожих черт и всегда считал, что Джесси - это английский Андрес Иньеста. Как и Иньеста, он умеет находить пространство, всегда в движении и хорошо работает ногами. Лингард раньше разве что не забивал, но теперь стал часто забивать важные мячи.

На мой взгляд, можно отправить Джесси в "Барселону" и разместить на позиции Иньесты. Он идеально впишется и будет чувствовать себя раскованно. А Премьер-Лига ведь еще сложнее Ла Лиги, так что тут стоит только похвалить Джесси" - приводит слова тренера Goal.com.

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