Экс-тренер "Норвича" может возглавить "Краснодар"

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"Краснодар" ведёт переговоры с бывшим наставником "Норвича" Даниэлем Фарке, утверждает "Чемпионат".

По информации источника, 45-летний немец является главным кандидатом на пост главного тренера "быков".

Напомним, что на прошлой неделе "Краснодар" уволил Виктора Гончаренко и теперь ищет ему замену.

Фарке до ноября возглавлял "Норвич". Также он известен по работе с дублем дортмундской "Боруссии".

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