Экс-тренер "Норвича" может возглавить "Краснодар"
Фото инстаграм danielfarke1_official
"Краснодар" ведёт переговоры с бывшим наставником "Норвича" Даниэлем Фарке, утверждает "Чемпионат".
По информации источника, 45-летний немец является главным кандидатом на пост главного тренера "быков".
Напомним, что на прошлой неделе "Краснодар" уволил Виктора Гончаренко и теперь ищет ему замену.
Фарке до ноября возглавлял "Норвич". Также он известен по работе с дублем дортмундской "Боруссии".
Не пропустите: Игрок "Краснодара" хочет перейти в "Галатасарай". | http://soccernews.ru
Комментарии
опрос
Где продолжит карьеру Криштиану Роналду?
Лента новостей
-
Роналду снова сватают в "Барселону"
-
"Не деньги": Марадишвили рассказал, что его мотивировало сменить ЦСКА на "Локомотив"
-
"Атлетико" нацелился на одноклубника Кокорина
-
"Ньюкасл" на два месяца потерял своего лучшего бомбардира
-
Дест определился со своим будущим в "Барселоне"
-
Миколенко прокомментировал свой дебют за "Эвертон"
-
"Ювентус" надолго теряет Кьезу
-
Экс-тренер "Норвича" может возглавить "Краснодар"
-
"Рома" первой в истории Серии А выставила в стартовом составе трёх англичан
-
ЦСКА зимой возобновлял интерес к Фюльжени
-
Ибрагимович повторил достижение Роналду
-
Два футболиста "Ахмата" заболели коронавирусом
-
Президент "Дженоа" прокомментировал будущее Шевченко
-
Дзюба сфотографировался в шлеме из сериала "Мандалорец"
-
Холанд ответил на просьбу болельщика сменить причёску
-
"Зенит" назвал "Лиону" цену на Азмуна
-
"Дженоа" ни разу не победила в Серии А после назначения Шевченко
-
Главные новости дня: 9 января
-
"Вильярреал" отобрал очки у "Атлетико"
-
Потери ПСЖ и "Монако", успех "Марселя": результаты 20-го тура Лиги 1