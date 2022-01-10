Экс-тренер "Норвича" может возглавить "Краснодар"

Теги краснодарданиэль фарке

Экс-тренер "Норвича" может возглавить "Краснодар"

Фото инстаграм danielfarke1_official

"Краснодар" ведёт переговоры с бывшим наставником "Норвича" Даниэлем Фарке, утверждает "Чемпионат".

По информации источника, 45-летний немец является главным кандидатом на пост главного тренера "быков".

Напомним, что на прошлой неделе "Краснодар" уволил Виктора Гончаренко и теперь ищет ему замену.

Фарке до ноября возглавлял "Норвич". Также он известен по работе с дублем дортмундской "Боруссии".

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