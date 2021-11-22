Экс-тренер "Ньюкасла" Брюс предложил свои услуги "Манчестер Юнайтед"

Фото сайт "Ньюкасла"

Бывший наставник "Ньюкасла" Стив Брюс хочет возглавить "Манчестер Юнайтед", утверждает The Athletic.

По информации источника, 60-летний специалист предложил свои услуги "красным дьяволам". Он уверен, что сможет стабилизировать ситуацию в раздевалке команды.

Будучи футболистом, Брюс выступал за "МЮ" с 1987 по 1996 год. Из "Ньюкасла" его уволили 20 октября.

"Юнайтед" в воскресенье отправил в отставку Уле Гуннара Сульшера. Исполняющим обязанности главного тренера назначен Майкл Каррик.

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