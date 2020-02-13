Экс-тренер ПСЖ назвал нынешнего наставника Тухеля худшим за последние годы

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Экс-тренер ПСЖ назвал нынешнего наставника Тухеля худшим за последние годы

Бывший главный тренер ПСЖ Луис Фернандес подверг критике нынешнего наставника команды Томаса Тухеля.

"Если брать в расчет результаты прошлого сезона, то Тухель является худшим тренером ПСЖ с тех пор, как шейхи купили клуб. Ему очень далеко до уровня Клоппа, Гвардиолы или Анчелотти.

На команде явно сказался вылет от "Манчестер Юнайтед". В матчах с "Боруссией" мы увидим, удалось ли ПСЖ залечить эту рану. 

Руководство ПСЖ ждет, что клуб выйдет в финал Лиги Чемпионов. И у команды есть все для этого. Но им нужно уважительно отнестись к "Боруссии", - приводит слова Фернандеса Süddeutsche Zeitung.

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