Экс-тренер ПСЖ назвал нынешнего наставника Тухеля худшим за последние годы
Бывший главный тренер ПСЖ Луис Фернандес подверг критике нынешнего наставника команды Томаса Тухеля.
"Если брать в расчет результаты прошлого сезона, то Тухель является худшим тренером ПСЖ с тех пор, как шейхи купили клуб. Ему очень далеко до уровня Клоппа, Гвардиолы или Анчелотти.
На команде явно сказался вылет от "Манчестер Юнайтед". В матчах с "Боруссией" мы увидим, удалось ли ПСЖ залечить эту рану.
Руководство ПСЖ ждет, что клуб выйдет в финал Лиги Чемпионов. И у команды есть все для этого. Но им нужно уважительно отнестись к "Боруссии", - приводит слова Фернандеса Süddeutsche Zeitung.
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Турнирные таблицы
|Команда
|М
|О
|1
|ПСЖ
|23
|58
|2
|Марсель
|24
|49
|3
|Ренн
|24
|41
|4
|Лилль
|24
|40
|5
|Монпелье
|24
|37
|6
|Страсбур
|24
|36
|7
|Монако
|24
|35
|8
|Бордо
|24
|34
|9
|Лион
|23
|33
|10
|Реймс
|24
|33
|11
|Ницца
|24
|33
|12
|Нант
|24
|33
|13
|Брест
|24
|30
|14
|Анжер
|24
|30
|15
|Сент-Этьен
|24
|28
|16
|Метц
|24
|27
|17
|Дижон
|24
|25
|18
|Ним
|24
|24
|19
|Амьен
|24
|20
|20
|Тулуза
|24
|13