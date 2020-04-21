Экс-тренер ПСЖ сравнил форвардов клуба Мбаппе и Неймара

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Экс-тренер ПСЖ сравнил форвардов клуба Мбаппе и Неймара

Французский тренер Жан-Мишель Ларке, работавший в ПСЖ с 1977 по 1978 год, рассказал кого бы он выбрал в свою команду Килиана Мбаппе или Неймара.

"Неймар дает много эмоций болельщиков, чем Мбаппе, разница в возрасте все таки заставляет сделать выбор в пользу Мбаппе.

Он не всегда показывает себя образцовым игроком. Иногда он увлекается собой и это выглядит противоречиво. Но лично я выбрал двух Мбаппе, чем двух Неймаров", - цитирует Ларке Goal.

Ранее сообщалось, что из-за пандемии коронавируса оба футболиста останутся в клубе еще на сезон. Однако в 22-летнем французе заинтересован "Реал", а в 28-летнем бразильце - "Барселона".

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Кстати,покупка Барсой Неймара и Мбаппе обойдётся ей очень дешёво!Дешевле чем выплата выплаканных премий чокнутому аутисту и его шайке болванов!(Лео Месси и его наложницы)

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