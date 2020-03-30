Экс-тренер "Реал Сосьедада": "Гризманн - козел отпущения в "Барселоне"

Бывший тренер "Реал Сосьедада" Мартин Ласарте рассказал, что думает о роли нападающего Антуана Гризманна в "Барселоне". Об этом сообщает Diario Sport.

"Гризманн - козел отпущения в "Барселоне". Он должен найти другую команду. Ему очень грустно.

Гризманн под вопросом, потому что "Барселона" под вопросом. Они хотят найти ответственного козла отпущения.

Гризманн пришел в клуб последним и за него заплатили много денег. Они надели на него слишком тяжелый портфель.

Я вижу, что ему грустно в команде. Те, кто знает его, понимают, что большая часть игры зависит от его хорошего настроения, радости. А он несчастлив", - сказал Ласарте.

29-летний француз перешел в "Барселону" из "Атлетико" летом 2019 года за 120 миллионов евро.

Не пропустите: "Барселона" может лишить игроков бонусов и премиальных| http://soccernews.ru