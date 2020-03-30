Экс-тренер "Реал Сосьедада": "Гризманн - козел отпущения в "Барселоне"

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Экс-тренер "Реал Сосьедада": "Гризманн - козел отпущения в "Барселоне"

Бывший тренер "Реал Сосьедада" Мартин Ласарте рассказал, что думает о роли нападающего Антуана Гризманна в "Барселоне". Об этом сообщает Diario Sport.

"Гризманн - козел отпущения в "Барселоне". Он должен найти другую команду. Ему очень грустно.

Гризманн под вопросом, потому что "Барселона" под вопросом. Они хотят найти ответственного козла отпущения.

Гризманн пришел в клуб последним и за него заплатили много денег. Они надели на него слишком тяжелый портфель.

Я вижу, что ему грустно в команде. Те, кто знает его, понимают, что большая часть игры зависит от его хорошего настроения, радости. А он несчастлив", - сказал Ласарте.

29-летний француз перешел в "Барселону" из "Атлетико" летом 2019 года за 120 миллионов евро.

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Комментарии

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Дмитрий Владимирович
Дмитрий Владимирович

Странно ... обычно козлом называют Лео ... Сейчас не об этом ... Так это типичная тактика карлика ... "Если что , я не при делах - виноваты купленные проститутки" (c) Картон Лео Месси. Так было и с Гвардиолой, с Хави, с Иньестой, с Это'О, с Иброй, с Чмгринским, с Глебом, с Алексисом Санчезом, С Педро,теперь вот Гризи ... Сколько погубленных судеб картонным лидером и просто карликом не сосчитать!Visca El BARCa!

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шнюк
шнюк

не надоело себе плюсы надрачивать пидарок?

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Первоклашка с крутым нравом
Первоклашка с крутым нравом

Это понятно ... Секте this информация как об стенку горох ... Для них картон , выдаивающий деньги из клуба каждый год 100 млн евро (не хухры-мухры!),разрушивший рабочую атмосферу,выплакивающий вечность всякие ЗБ и ЗМ, все равно что бах!

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шнюк
шнюк

не надоело себе плюсы надрачивать пидарок?

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