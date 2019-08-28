Экс-тренер "Реала" Бенитес заявил, что хотел бы поработать с Месси
Экс-тренер "Реала" Рафаэль Бенитес, который сейчас работает в "Далянь Ифан", заявил, что хотел бы поработать вместе с капитаном "Барселоны" Лионелем Месси. Об этом сообщает Goal.
"Я бы хотел поработать с Месси. Он очень хорош. Я бы просто сидел в сторонке и наслаждался его игрок. Как то он тренировался со сборной Аргентина на стадионе "Сити", мы с ним тогда общались, говорили о футболе", - сказал Бенитес.
За всю тренерскую карьеру Бенитес работал с "Валенисией", "Челси", "Ливерпулем", "Наполи", "Интером", "Реалом" и "Ньюкаслом".
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