Экс-тренер "Реала" может вернуться в Испанию

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Экс-тренер "Реала" может вернуться в Испанию

"Севилья" проявляет интерес к главному тренеру "Хэбэй Чайна Фортун" Мануэлю Пеллегрини, сообщает Marca.

По сведениям издания, испанский клуб предлагает чилийцу пост наставника в следующем сезоне. Напомним, что ранее севильцы уволили Винченцо Монтеллу.

Напомним, что ранее 64-летнего Пеллегрини тренировал "Вильярреал", "Реал" и "Манчестер Сити". 

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