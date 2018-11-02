Экс-тренер "Реала" может возглавить клуб из Португалии

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Экс-тренер "Реала" может возглавить клуб из Португалии
Испанский тренер Айтор Каранка может возглавить лиссабонский "Спортинг", сообщает O Jogo.

По сведениям издания, на этом посту Каранка может сменить нынешнего наставника Жозе Пезейру, который возглавил клуб в начале этого сезона.

В данный момент Каранка возглавляет английский "Ноттингем Форест". 

После восьми стартовых туров "Спортинг", набрав 16 очков, занимает лишь пятое место в турнирной таблице португальской Примейры.

Стоит отметить, что ранее 45-летний Каранка был ассистентом главного тренера "Реала" Жозе Моуринью.

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