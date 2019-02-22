Экс-тренер "Реала" может возглавить "Лестер"

"Лестер" проявляет интерес к главному тренеру "Ньюкасла" Рафаэлю Бенитесу, сообщает Mirror.

По сведениям источника, "лисы" рассматривают кандидатуру Бенитеса в качестве замены нынешнему наставнику Клоду Пюэль. Контракт испанца с "Ньюкаслом" истекает летом и он сомневается насчет продления соглашения.

58-летний Бенитес ранее тренировал такие известные клубы, как "Валенсия", "Ливерпуль", "Интер", "Челси", "Наполи" и "Реал". Становился чемпионом Испании, обладателем Кубка УЕФА, победителем Лиги Европы и Лиги Чемпионов.

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