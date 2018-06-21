Экс-тренер "Реала" оценил шансы Головина заиграть в Европе



Бывший главный тренер "Реала", "Челси" и сборной России Гус Хиддинк прокомментировал информацию о том, что полузащитником ЦСКА Александром Головиным интересуются топ-клубы.

"Нужно понимать, что почти наверняка Головин в топ-клубе сядет на лавку, это может затянуться на месяцы и скажется не очень хорошо на его игровых возможностях. Поэтому, если ехать в Европу, то с гарантией игровой практики, а не на скамейку", – приводят слова Хиддинка российские СМИ.

Ранее сообщалось, что 22-летний Головин входит в сферу интересов "Реала", "Барселоны", "Челси" и "Ювентуса".

Не пропустите: Экс-игрок дортмундской "Боруссии" посоветовал Головину уехать из "чемпионата пешеходов". | http://soccernews.ru