Экс-тренер "Реала" оценил свою работу в королевском клубе
Главный тренер "Ньюкасла" Рафаэль Бенитес оценил свою работу на посту наставника миланского "Интера" и мадридского "Реала".
"Я не согласен с мнением, что мои методы не сработали в "Интере" и "Реале". С "Интером" мы выиграл Суперкубок Италии и клубный чемпионат мира. Причем, мы сделали это без трансферов, которые мне обещали. Тогда у нас был только молодой Коутиньо.
Что касается "Реала", то мы шли на четвертом месте в турнирной таблице, что было приемлемым на тот момент. Мы вышли в плей-офф Лиги Чемпионов, отставали от "Барселоны" на два очка, а также на четыре от "Атлетико". Мы без проблем одерживали победы. Впрочем, что бы я не сказал о "Реале", то кто-то всегда вырвет мои слова из контекста", - приводит слова Бенитеса AS.
58-летний Бенитес возглавил "Интер" летом 2010 года и был отправлен в отставку менее, чем через полгода. Тоже самое произошло со специалистом и в "Реале".
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|2
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|25
|50
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|Реал Мадрид
|25
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|4
|Хетафе
|25
|39
|5
|Севилья
|25
|37
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|Алавес
|25
|37
|7
|Бетис
|25
|36
|8
|Реал Сосьедад
|25
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|9
|Валенсия
|25
|33
|10
|Атлетик Бильбао
|25
|33
|11
|Эйбар
|25
|31
|12
|Леганес
|25
|30
|13
|Леванте
|25
|30
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|Эспаньол
|25
|30
|15
|Жирона
|25
|28
|16
|Реал Вальядолид
|25
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|Сельта Виго
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|Вильярреал
|25
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