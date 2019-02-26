Экс-тренер "Реала" оценил свою работу в королевском клубе



Главный тренер "Ньюкасла" Рафаэль Бенитес оценил свою работу на посту наставника миланского "Интера" и мадридского "Реала".

"Я не согласен с мнением, что мои методы не сработали в "Интере" и "Реале". С "Интером" мы выиграл Суперкубок Италии и клубный чемпионат мира. Причем, мы сделали это без трансферов, которые мне обещали. Тогда у нас был только молодой Коутиньо.

Что касается "Реала", то мы шли на четвертом месте в турнирной таблице, что было приемлемым на тот момент. Мы вышли в плей-офф Лиги Чемпионов, отставали от "Барселоны" на два очка, а также на четыре от "Атлетико". Мы без проблем одерживали победы. Впрочем, что бы я не сказал о "Реале", то кто-то всегда вырвет мои слова из контекста", - приводит слова Бенитеса AS.

58-летний Бенитес возглавил "Интер" летом 2010 года и был отправлен в отставку менее, чем через полгода. Тоже самое произошло со специалистом и в "Реале".

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