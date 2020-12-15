Экс-тренер "Реала" повторно заразился коронавирусом
СМИ узнали о госпитализации бывшего наставника "Реала" и сборной Бразилии Вандерлея Лушембурго.
По информации Globo Esporte, 68-летний специалист попал в больницу в связи с заражением коронавирусом, которое стало для него уже вторым.
У бразильского тренера был COVID-19 в июле, но тогда болезнь прошла бессимптомно.
Лушембурго возглавлял "Реал" с 2004 по 2005 год, а "селесао" - с 1998 по 2000 год.
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