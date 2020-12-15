Экс-тренер "Реала" повторно заразился коронавирусом

СМИ узнали о госпитализации бывшего наставника "Реала" и сборной Бразилии Вандерлея Лушембурго.

По информации Globo Esporte, 68-летний специалист попал в больницу в связи с заражением коронавирусом, которое стало для него уже вторым.

У бразильского тренера был COVID-19 в июле, но тогда болезнь прошла бессимптомно.

Лушембурго возглавлял "Реал" с 2004 по 2005 год, а "селесао" - с 1998 по 2000 год.

Не пропустите: Экс-тренер сборной Хорватии умер от коронавируса. | http://soccernews.ru