Экс-тренер "Реала" повторно заразился коронавирусом

Теги реал мадридбразилиявандерлей лушембургокоронавирус

Экс-тренер "Реала" повторно заразился коронавирусом

СМИ узнали о госпитализации бывшего наставника "Реала" и сборной Бразилии Вандерлея Лушембурго.

По информации Globo Esporte, 68-летний специалист попал в больницу в связи с заражением коронавирусом, которое стало для него уже вторым.

У бразильского тренера был COVID-19 в июле, но тогда болезнь прошла бессимптомно.

Лушембурго возглавлял "Реал" с 2004 по 2005 год, а "селесао" - с 1998 по 2000 год.

Не пропустите: Экс-тренер сборной Хорватии умер от коронавируса. | http://soccernews.ru
��������...
Loading...
Комментарии

Авторизуйтесь что бы оставлять комментарии

главное

Кокорин пропустит матч с "Зенитом"

Кокорин пропустит матч с "Зенитом"

Лента новостей

Все новости

Турнирные таблицы

Команда М О
1 Фламенго Фламенго 38 90
2 Сантос Сантос 38 74
3 Палмейрас Палмейрас 38 74
4 Гремио Гремио 38 65
5 Атлетико Паранаенсе Атлетико Паранаенсе 38 64
6 Сан-Паулу Сан-Паулу 38 63
7 Интернасьонал Интернасьонал 38 57
8 Коринтианс Коринтианс 38 56
9 Форталеза Форталеза 38 53
10 Гоияс Гоияс 38 52
11 Байя Байя 38 49
12 Васко да Гама Васко да Гама 38 49
13 Атлетико Минейро Атлетико Минейро 38 48
14 Флуминенсе Флуминенсе 38 46
15 Ботафого Ботафого 38 43
16 Сеара Сеара 38 39
17 Крузейро Крузейро 38 36
18 КСА КСА 38 32
19 Чапекоенсе Чапекоенсе 38 32
20 Аваи Аваи 38 20
Полная таблица

топ-5 тегов