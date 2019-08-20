Экс-тренер "Реала" рассказал, почему Месси не является лучшим в истории
Бывший главный тренер сборной Испании и "Реала" Хосе Антонио Камачо заявил, что нападающий "Барселоны" Лионель Месси пока не может считаться лучшим футболистом в истории.
"Месси является прекрасным футболистом, но нельзя быть лучшим в мире и тем более в истории, если ты аргентинец, который не выигрывал чемпионат мира", — приводит слова Камачо ABC.
Напомним, что 31-летний Месси в составе сборной Аргентины доходил до финала чемпионата мира-2014, а также становился победителем Олимпийских игр 2008 года.
Не пропустите: Голы Месси и Ибрагимовича включены в топ-10 номинантов на премию Пушкаша. | http://soccernews.ru
опрос
Лента новостей
-
Экс-тренер "Реала" рассказал, почему Месси не является лучшим в истории
-
1
Магуайр пожаловался на интернет-троллей
-
"Монако" нацелился на хавбека "Челси"
-
Азар может дебютировать за "Реал" во 3-м туре Примеры
-
"Ювентус" предложил "Барселоне" обменяться хавбеками
-
"Ахмат" попросил РФС отменить удаление Уциева в матче с "Зенитом"
-
Неймар может стать гражданином Кипра
-
Клопп рассказал, когда завершит карьеру
-
"Реал" и "Барселона" поборются за 16-летнего таланта
-
"Барселона" предложила "Ювентусу" купить Суареса
-
"Трабзонспор" близок к трансферу экс-форварда "Ливерпуля"
-
Трое игроков "Спартака" попали в сборную 6-го тура РПЛ по версии InStat
-
Дембеле обманул руководство "Барселоны" ради отпуска в Африке
-
Акинфеев оценил уровень 15-летнего вратаря ЦСКА
-
ПСЖ откажет "Барселоне" в аренде Неймара
-
УЕФА назначила судейскую бригаду на матч "Брага" - "Спартак"
-
Черчесов получил престижную награду от РФС
-
Зарплата Санчо в "Боруссии" выросла в два раза
-
Назаров посвятил песню победе "Спартака" в дерби с ЦСКА
-
Игрок "Реала" Браим Диас вновь надолго выбыл из строя
Турнирные таблицы
|Команда
|М
|О
|1
|Реал Мадрид
|1
|3
|2
|Севилья
|1
|3
|3
|Мальорка
|1
|3
|4
|Реал Вальядолид
|1
|3
|5
|Атлетик Бильбао
|1
|3
|6
|Атлетико Мадрид
|1
|3
|7
|Алавес
|1
|3
|8
|Осасуна
|1
|3
|9
|Гранада
|1
|1
|10
|Вильярреал
|1
|1
|11
|Реал Сосьедад
|1
|1
|12
|Валенсия
|1
|1
|13
|Эйбар
|1
|0
|14
|Бетис
|1
|0
|15
|Барселона
|1
|0
|16
|Хетафе
|1
|0
|17
|Леганес
|1
|0
|18
|Леванте
|1
|0
|19
|Сельта Виго
|1
|0
|20
|Эспаньол
|1
|0