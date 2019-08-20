Экс-тренер "Реала" рассказал, почему Месси не является лучшим в истории

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Экс-тренер "Реала" рассказал, почему Месси не является лучшим в истории

Бывший главный тренер сборной Испании и "Реала" Хосе Антонио Камачо заявил, что нападающий "Барселоны" Лионель Месси пока не может считаться лучшим футболистом в истории.

"Месси является прекрасным футболистом, но нельзя быть лучшим в мире и тем более в истории, если ты аргентинец, который не выигрывал чемпионат мира", — приводит слова Камачо ABC.

Напомним, что 31-летний Месси в составе сборной Аргентины доходил до финала чемпионата мира-2014, а также становился победителем Олимпийских игр 2008 года.

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