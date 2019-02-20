Экс-тренер "Реала" сделал прогноз о будущем команды

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Экс-тренер "Реала" сделал прогноз о будущем команды
Бывший наставник мадридского "Реала" Джон Тошак считает, что королевскому клубу придется совершать коренную перестройку состава.

"Лучшие годы Марсело в "Реале" уже позади, время не ждет никого. Такое происходит с каждым игроком. Дело не только в Марсело. Половина состава "Реала" может уйти. Им нужно перестраивать всю команду", - цитирует Тошака AS.

Напомним, что в данный момент "Реал" занимает третье место в чемпионате Испании, а также вышел в полуфинал Кубка Испании и 1/8 финала Лиги Чемпионов.

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