Экс-тренер "Реала" сделал прогноз о будущем команды



Бывший наставник мадридского "Реала" Джон Тошак считает, что королевскому клубу придется совершать коренную перестройку состава.

"Лучшие годы Марсело в "Реале" уже позади, время не ждет никого. Такое происходит с каждым игроком. Дело не только в Марсело. Половина состава "Реала" может уйти. Им нужно перестраивать всю команду", - цитирует Тошака AS.

Напомним, что в данный момент "Реал" занимает третье место в чемпионате Испании, а также вышел в полуфинал Кубка Испании и 1/8 финала Лиги Чемпионов.

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