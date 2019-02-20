Экс-тренер "Реала" сделал прогноз о будущем команды
Бывший наставник мадридского "Реала" Джон Тошак считает, что королевскому клубу придется совершать коренную перестройку состава.
"Лучшие годы Марсело в "Реале" уже позади, время не ждет никого. Такое происходит с каждым игроком. Дело не только в Марсело. Половина состава "Реала" может уйти. Им нужно перестраивать всю команду", - цитирует Тошака AS.
Напомним, что в данный момент "Реал" занимает третье место в чемпионате Испании, а также вышел в полуфинал Кубка Испании и 1/8 финала Лиги Чемпионов.
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|Команда
|М
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|24
|47
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|24
|45
|4
|Севилья
|24
|37
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|Хетафе
|24
|36
|6
|Алавес
|24
|36
|7
|Реал Сосьедад
|24
|34
|8
|Бетис
|24
|33
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|Валенсия
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|10
|Эйбар
|24
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|Атлетик Бильбао
|24
|30
|12
|Леванте
|24
|30
|13
|Леганес
|24
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|14
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|24
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|Жирона
|24
|27
|16
|Реал Вальядолид
|24
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|17
|Сельта Виго
|24
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|Вильярреал
|24
|23
|19
|Райо Вальекано
|24
|23
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|Уэска
|24
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