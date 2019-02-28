Экс-тренер "Реала" сделал выбор между Месси и Роналду
Бывший наставник мадридского "Реала" Висенте Дель Боске сделал выбор между форвардом "Барселоны" Лионелем Месси и нападающим "Ювентуса" Криштиану Роналду.
"Месси практически всегда играет отлично. Его стабильность впечатляет. Есть футболисты, которые никогда не ошибаются, и Лионель - один из них. Роналду отличается невероятной целеустремленностью. У него потрясающие технические и физические способности. Криштиану всегда гарантирует своей команде большое количество голов. Взгляните на "Реал" - без него им сложнее забивать. Однако, если делать выбор между Месси и Роналду, то я бы назвал первого", - приводит слова Дель Боске El Mundo Deportivo.
Напомним, что и Месси, и Роналду являются пятикратными обладателями "Золотого мяча".
В текущем сезоне 31-летний аргентинец сыграл за "Барселону" 33 матча, забил 33 мяча и сделал 18 ассистов. В активе 34-летнего португальца 21 гол и 12 результативных передач в 34 играх.
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|Команда
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|О
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|25
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|Атлетико Мадрид
|25
|50
|3
|Реал Мадрид
|25
|48
|4
|Хетафе
|25
|39
|5
|Севилья
|25
|37
|6
|Алавес
|25
|37
|7
|Бетис
|25
|36
|8
|Реал Сосьедад
|25
|35
|9
|Валенсия
|25
|33
|10
|Атлетик Бильбао
|25
|33
|11
|Эйбар
|25
|31
|12
|Леганес
|25
|30
|13
|Леванте
|25
|30
|14
|Эспаньол
|25
|30
|15
|Жирона
|25
|28
|16
|Реал Вальядолид
|25
|26
|17
|Сельта Виго
|25
|25
|18
|Вильярреал
|25
|23
|19
|Райо Вальекано
|25
|23
|20
|Уэска
|25
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