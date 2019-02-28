Экс-тренер "Реала" сделал выбор между Месси и Роналду

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Экс-тренер "Реала" сделал выбор между Месси и Роналду

Бывший наставник мадридского "Реала" Висенте Дель Боске сделал выбор между форвардом "Барселоны" Лионелем Месси и нападающим "Ювентуса" Криштиану Роналду.

"Месси практически всегда играет отлично. Его стабильность впечатляет. Есть футболисты, которые никогда не ошибаются, и Лионель - один из них. Роналду отличается невероятной целеустремленностью. У него потрясающие технические и физические способности. Криштиану всегда гарантирует своей команде большое количество голов. Взгляните на "Реал" - без него им сложнее забивать. Однако, если делать выбор между Месси и Роналду, то я бы назвал первого", - приводит слова Дель Боске El Mundo Deportivo.

Напомним, что и Месси, и Роналду являются пятикратными обладателями "Золотого мяча".

В текущем сезоне 31-летний аргентинец сыграл за "Барселону" 33 матча, забил 33 мяча и сделал 18 ассистов. В активе 34-летнего португальца 21 гол и 12 результативных передач в 34 играх.

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