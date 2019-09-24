Экс-тренер "Реала" сделал выбор между Месси и Роналду
Бывший тренер сборной Испании Висенте Дель Боске заявил, что он считает нападающего "Барселоны" Лионеля Месси лучшим футболистом мира.
"Для меня Месси является лучшим в истории. Впрочем, это нисколько не умаляет заслуг Роналду. Год назад кто-то сказал, что Криштиану уже не является футболистом топ-уровня, поэтому для "Реала" его уход не будет иметь значения. Но Месси и Роналду не имеют границ", – приводит слова Дель Боске Cadena SER.
Напомним, что 32-летний Месси был признан лучшим футболистом года по версии ФИФА. 34-летний Роналду занял в голосовании третье место.
Не пропустите: Месси высказался о соперничестве с Роналду. | http://soccernews.ru
опрос
главное
-
Бердыев может возглавить "Динамо"
-
"Манчестер Сити" не хватило гола до рекорда, "Интер" круче "Юве", а в Германии новый фаворит: вспоминаем главные события европейской недели
-
"Реал" рассматривает Почеттино, как нового главного тренера
-
Сульшер может покинуть пост главного тренера "Манчестер Юнайтед"
-
Сборная России может не сыграть на ЧМ-2022
Лента новостей
-
Де Лигт не смог выбрать медлу Роналду и ван Дейком
-
Суд перенес заседание по УДО 4-го фигуранта дела Кокорина-Мамаева
-
СМИ: Стерлинг заинтересован в переходе в "Реал"
-
Экс-тренер "Реала" сделал выбор между Месси и Роналду
-
Зидан высказался о возможной отставке
-
1
Зидан назвал причину большого количества травм у игроков "Реала"
-
Месси высказался о соперничестве с Роналду
-
1
Зидан прокомментировал вручение Месси награды лучшему игроку года
-
10
"Барселона" опубликовала 17 причин, почему Месси является лучшим игроком мира
-
1
Лопырева высказалась о вручении Месси награды лучшему игроку года
-
Клопп назвал своего преемника в "Ливерпуле"
-
Бердыев может возглавить "Динамо"
-
Ван Дейк рассказал, что едва не умер несколько лет назад
-
2
Ибрагимович назвал себя лучшим из лучших
-
УЕФА показал лучшие финты 1-го тура Лиги Чемпионов
-
Месси оценил уровень 16-летнего Фати
-
На двух матчах 11-го тура РПЛ будет использован VAR
-
Защитник "Ливерпуля" стал одноклубником Комличенко в "Младе Болеслав"
-
"Манчестер Сити" не хватило гола до рекорда, "Интер" круче "Юве", а в Германии новый фаворит: вспоминаем главные события европейской недели
-
2
Лучшая футболистка мира высказалась об итогах голосования по лучшему игроку мира
Турнирные таблицы
|Команда
|М
|О
|1
|Атлетик Бильбао
|3
|7
|2
|Севилья
|3
|7
|3
|Леванте
|3
|6
|4
|Атлетико Мадрид
|2
|6
|5
|Осасуна
|3
|5
|6
|Алавес
|3
|5
|7
|Барселона
|3
|4
|8
|Реал Мадрид
|2
|4
|9
|Сельта Виго
|3
|4
|10
|Реал Вальядолид
|3
|4
|11
|Реал Сосьедад
|3
|4
|12
|Мальорка
|2
|3
|13
|Бетис
|3
|3
|14
|Хетафе
|3
|2
|15
|Вильярреал
|2
|1
|16
|Гранада
|2
|1
|17
|Эйбар
|2
|1
|18
|Валенсия
|2
|1
|19
|Эспаньол
|2
|1
|20
|Леганес
|3
|0