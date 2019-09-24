Экс-тренер "Реала" сделал выбор между Месси и Роналду



Бывший тренер сборной Испании Висенте Дель Боске заявил, что он считает нападающего "Барселоны" Лионеля Месси лучшим футболистом мира.

"Для меня Месси является лучшим в истории. Впрочем, это нисколько не умаляет заслуг Роналду. Год назад кто-то сказал, что Криштиану уже не является футболистом топ-уровня, поэтому для "Реала" его уход не будет иметь значения. Но Месси и Роналду не имеют границ", – приводит слова Дель Боске Cadena SER.

Напомним, что 32-летний Месси был признан лучшим футболистом года по версии ФИФА. 34-летний Роналду занял в голосовании третье место.

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