Экс-тренер "Реала" Шустер оценил зависимость "Барселоны" от Месси

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Экс-тренер "Реала" Шустер оценил зависимость "Барселоны" от Месси

Экс-игрок "Барселоны" и бывший тренер "Реала" Бернд Шустер высказался по поводу капитана каталонцев Лионеля Месси.

"На данный момент "Барселона" очень зависима от Месси, больше, чем когда-либо. Месси все еще может вытаскивать матчи в одиночку, он способен забить "Баварии" голы и сам решить исход матча.

В этом сезоне у "Барселоны" два варианта: либо Месси забьет, либо у команды будет сложный день без мяча", - цитирует Шустера Bild.

В минувшем сезоне футболист забил 25 голов и сделал 21 ассист в 33 матчах Примеры.

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