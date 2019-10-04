Экс-тренер "Реала" Солари прогнал вора из своего дома
На дом бывшего тренера "Реала" Сантьяго Солари было совершено нападение, однако специалист смог выгнать вора, передает Deportes Cuatro.
По данным источника, дом Солари находится в престижном районе Мадрида Ла Моралеха. Вор пробрался через окно и сразу же наткнулся на жену испанца, которая стала кричать. Солари прибежал на крики супруги и выгнал вора из дома.
Напомним, 42-летний тренер играл в "Реале" с 2000 по 2005 год, а в сезоне-2018/2019 был наставником команды. На данным момент Солари находится без работы.
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|Вильярреал
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|Севилья
|6
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|Валенсия
|7
|9
|10
|Реал Вальядолид
|7
|9
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|Эйбар
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|Леванте
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|Осасуна
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|Алавес
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|Бетис
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|Хетафе
|7
|7
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|Эспаньол
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|Леганес
|7
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