Экс-тренер "Реала" Солари вернулся в клуб

Теги реал мадридсантьяго солари

Экс-тренер "Реала" Солари вернулся в клуб

Бывший главный тренер мадридского "Реала" Сантьяго Солари вернулся клуб, сообщает Marca.

По сведениям издания, Солари получил должность посла королевского клуба. У него было несколько вариантов трудоустройства тренером, но они не заинтересовали аргентинского специалиста.

Напомним, что 43-летний Солари тренировал "Реал" с октября 2018 года по март 2019 года. Под его руководством мадридский клуб стал победителем клубного чемпионата мира.

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