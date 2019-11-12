Экс-тренер "Реала" Солари вернулся в клуб
Бывший главный тренер мадридского "Реала" Сантьяго Солари вернулся клуб, сообщает Marca.
По сведениям издания, Солари получил должность посла королевского клуба. У него было несколько вариантов трудоустройства тренером, но они не заинтересовали аргентинского специалиста.
Напомним, что 43-летний Солари тренировал "Реал" с октября 2018 года по март 2019 года. Под его руководством мадридский клуб стал победителем клубного чемпионата мира.
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|Команда
|М
|О
|1
|Барселона
|12
|25
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|Атлетико Мадрид
|13
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|4
|Севилья
|13
|24
|5
|Реал Сосьедад
|13
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|Атлетик Бильбао
|13
|20
|7
|Хетафе
|13
|20
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|Гранада
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|20
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|Валенсия
|13
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|Осасуна
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|Вильярреал
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|12
|Леванте
|13
|17
|13
|Реал Вальядолид
|13
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|Алавес
|13
|15
|15
|Эйбар
|13
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|16
|Мальорка
|13
|14
|17
|Бетис
|13
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|18
|Сельта Виго
|13
|9
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|Эспаньол
|13
|8
|20
|Леганес
|13
|6