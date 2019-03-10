Экс-тренер "Реала" Зидан прибыл в Турин

Экс-тренер "Реала" Зинедин Зидан посетил Турин. Об этом сообщает La Stampa.

По данным источника, француз встретился с несколькими представителями "Ювентуса", с которыми обсудил ситуацию в клубе.

Экс-одноклубник Зидана Никола Аморузо во время его визита в Турин опубликовал их совместную фотографию 2016 года.

Напомним, "Челси", "Реал" и ПСЖ планируют видеть специалиста своим главным тренером.

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