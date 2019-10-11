Экс-тренер "Ромы" Земан объяснил, почему не верит, что "Ювентус" в этом сезоне станет чемпионом

Экс-главный тренер "Ромы" и "Лацио" Зденек Земан рассказал, почему, по его мнению, "Ювентус" в этом сезоне не станет чемпионом Италии. Об этом сообщает Il Messaggero.

"Сарри или Конте? Сарри, но в "Наполи". Не думаю, что он сможет побеждать в Турине. Он требует от игроков игры в одно касание, а для этого нужна адаптация", - сказал Земан.

"Ювентус" после 7 туров Серии А занимает 1 место в турнирной таблице, имея в активе 19 баллов. 19 октября туринцы сыграют с "Болоньей" в рамках 8-го тура чемпионата.

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