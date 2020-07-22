Экс-тренер "Ростова" Балахнин высказался о предстоящем матче команды с "Зенитом"

Бывший тренер "Ростова" Сергей Балахнин высказался по поводу предстоящего матча команды с "Зенитом" в заключительном туре РПЛ.

"Не думаю, что "Зенит" - самый главный раздражитель для "Ростова". "Спартак" - тоже сильный раздражитель.

Не разделяю мнение, что судьи помогают "Зениту", как сильному и богатому. "Зенит" заслуженно выиграл в чемпионате России, они на голову сильнее всех. Все остальные разговоры мне не нравятся. Хотелось бы только поздравить "Зенит" с заслуженным первым местом.

Конечно, любой тренер хочет побеждать. Тем более "Зенит". Но если говорить объективно, "Ростов" сейчас не очень хорошо выглядит, а даже неосновной состав "Зенита" будет сильным", - передает слова Балахнина "Спорт день за днем".

Встреча команд состоится сегодня, 22 июля, и начнется - в 19:00 (мск).

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