Экс-тренер "Ростова" рассказал, что думает о сборной Кипра

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Экс-тренер "Ростова" рассказал, что думает о сборной Кипра

Экс-тренер "Ростова" Сергей Балахнин рассказал, чего ждет от предстоящего матча 8-го тура отборочного этапа Евро-2020 России с Кипром. Об этом сообщают "Известия".

Отметим, что даже в случае ничьей сборная России гарантирует себе выход в финал Евро-2020.

"Игра против Кипра вызывает гораздо больше опасений, чем матч с Шотландией. Хотя сомнения могут иметь место практически перед любым матчем, игры сборных часто преподносят сюрпризы. Вторая встреча всегда получается тяжелее. Времени на подготовку будет меньше, чем перед встречей с шотландцами, нужно сохранить собранность. Кроме того, Кипр - очень колючая команда, от неё можно ожидать чего угодно", - сказал Балахнин.

13 октября национальная команда сыграет в гостях с Кипром в рамках 8-го тура отбора. Матч пройдет на стадионе ГСП и начнется в 19:00 по московскому времени. 

Напомним, первая встреча команд завершилась в пользу России - 1:0.

А еще: Кипр одолел Казахстан и сохранил шансы догнать сборную России в отборе Евро-2020 | http://soccernews.ru
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