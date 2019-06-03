Экс-тренер "Рубина" Грасиа может возглавить "Челси"
Главный тренер "Уотфорда" Хави Грасии может возглавить "Челси". Об этом сообщает ESPN.
Ранее сообщалось, что Маурицио Сарри покинет лондонский клуб. Специалист, скорее всего, возглавит "Ювентус".
В нынешнем сезоне команда Грасии играла в финале Кубка Англии с "Манчестер Сити" и заняла второе место. В АПЛ "Уотфорд" расположился на 11 месте, набрав 50 баллов.
Отметим, что в сезоне-2016/17 тренер работал с "Рубином".
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Турнирные таблицы
|Команда
|М
|О
|1
|Манчестер Сити
|38
|98
|2
|Ливерпуль
|38
|97
|3
|Челси
|38
|72
|4
|Тоттенхэм
|38
|71
|5
|Арсенал Лондон
|38
|70
|6
|Манчестер Юнайтед
|38
|66
|7
|Вулверхэмптон
|38
|57
|8
|Эвертон
|38
|54
|9
|Лестер Сити
|38
|52
|10
|Вест Хэм Юнайтед
|38
|52
|11
|Уотфорд
|38
|50
|12
|Кристал Пэлас
|38
|49
|13
|Ньюкасл Юнайтед
|38
|45
|14
|Борнмут
|38
|45
|15
|Бернли
|38
|40
|16
|Саутгемптон
|38
|39
|17
|Брайтон & Хоув Альбион
|38
|36
|18
|Кардифф Сити
|38
|34
|19
|Фулхэм
|38
|26
|20
|Хаддерсфилд Таун
|38
|16