Экс-тренер "Рубина" Грасия может возглавить "Сельту"

Наставник "Сельты" Фран Эскриба, скорее всего, покинет клуб. Об этом сообщает Estadio Deportivo.

Команда после 10 туров чемпионата Испании занимает 17 место в турнирной таблицы.

54-летний тренер может покинуть клуб из-за неудовлетворительных результатов команды. Сегодня, 20 октября, "Сельта" сыграет в гостях с "Бетисом", если команда не одержит победу, тренер, точно покинет клуб.

Руководство испанского клуба уже наметило кандидатов на замену Эскриба. В шорт-лист входят экс-тренер "Рубина" Хавьер Грасия, Эусебио Сакристан экс-тренер "Жироны" и главный тренер сборной Парагвая Эдуардо Бериццо.

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