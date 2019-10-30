Экс-тренер "Рубина" Грасия может возглавить "Сельту"
Наставник "Сельты" Фран Эскриба, скорее всего, покинет клуб. Об этом сообщает Estadio Deportivo.
Команда после 10 туров чемпионата Испании занимает 17 место в турнирной таблицы.
54-летний тренер может покинуть клуб из-за неудовлетворительных результатов команды. Сегодня, 20 октября, "Сельта" сыграет в гостях с "Бетисом", если команда не одержит победу, тренер, точно покинет клуб.
Руководство испанского клуба уже наметило кандидатов на замену Эскриба. В шорт-лист входят экс-тренер "Рубина" Хавьер Грасия, Эусебио Сакристан экс-тренер "Жироны" и главный тренер сборной Парагвая Эдуардо Бериццо.
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|Команда
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|10
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|Атлетико Мадрид
|11
|20
|4
|Реал Сосьедад
|10
|19
|5
|Севилья
|10
|19
|6
|Реал Мадрид
|9
|18
|7
|Вильярреал
|10
|17
|8
|Осасуна
|10
|14
|9
|Реал Вальядолид
|11
|14
|10
|Атлетик Бильбао
|10
|13
|11
|Хетафе
|10
|13
|12
|Валенсия
|10
|13
|13
|Алавес
|11
|12
|14
|Леванте
|10
|11
|15
|Мальорка
|10
|10
|16
|Эйбар
|10
|9
|17
|Сельта Виго
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|9
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|Бетис
|10
|9
|19
|Эспаньол
|10
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|Леганес
|10
|5