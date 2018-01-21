Экс-тренер "Рубина" Грасия может возглавить "Уотфорд"

Теги уотфордхавьер грасия карлос

Экс-тренер "Рубина" Грасия может возглавить "Уотфорд"

"Уотфорд" приступил к поиску нового главного тренера, сообщает Sky Sports.

По сведениям издания, английский клуб рассматривает кандидатуру испанца Хавьера Грасии, который в данный момент является безработным.

Напомним, что ранее 47-летний Грасия тренировал "Малагу" и казанский "Рубин".

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