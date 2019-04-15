Экс-тренер "Рубина" может возглавить "Челси"

Главный тренер "Челси" Маурицио Сарри, скорее всего, покинет команду этим летом. Об этом информирует Daily Record.

В качестве замены итальянцу английский клуб рассматривает главного тренера "Уотфорда" Хави Грасию.

Руководство лондонского клуба довольно результатами команды, которую возглавляет Гарсия.

Напомним 48-летний испанец возглавлял "Рубин" в сезоне-2016/17.

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