Экс-тренер "Рубина" может возглавить "Сельту"

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Экс-тренер "Рубина" может возглавить "Сельту"

Экс-тренер "Рубина" Хавьер Грасия может возглавить "Сельту", сообщает Football Espana.

Грасия возглавлял казанский клуб в сезоне 2016/17. Последним местом работы 49-летнего испанца был "Уотфорд".

Напомним, что ранее "Сельта" уволила Франа Эскриба. После 12 туров клуб идет в Примере на 18-й позиции.

В ближайшие выходные "Сельту" ожидает поединок против "Барселоны".

Читайте также: Эскриба покинул пост главного тренера "Сельты". | http://soccernews.ru
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