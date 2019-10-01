Экс-тренер "Сатурна" возглавил "Урожай"

Новым главным тренером краснодарского "Урожая" назначен Андрей Гордеев, сообщает официальный Instagram клуба.

Под руководством Гордеева будет работать прежний тренерский штаб клуба вместе с бывшим главным тренером Андреем Юдиным.

44-летний Гордеев за свою карьеру тренировал "Сатурн", донецкий "Металлург", "Анжи", "Сибирь", "Мордовию", "СКА-Хабаровск" и юношескую сборную России.

После 11 туров "Урожай" занимает предпоследнее, 15-е место, в турнирной таблице южной зоны ПФЛ.

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