Экс-тренер сборной Англии может возглавить Иран

Иранская федерация футбола ведет переговоры со Свеном-Йораном Эрикссоном, сообщает Football Italia.

По сведениям издания, шведский специалист может возглавить сборную Ирана в ближайшие дни.

70-летний Эрикссон известен своей работой с "Бенфикой", "Ромой", "Лацио" и сборной Англии. В последние пять лет он тренировал китайские клубы.

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