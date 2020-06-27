Экс-тренер сборной Аргентины заразился коронавирусом в доме престарелых

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Экс-тренер сборной Аргентины заразился коронавирусом в доме престарелых

У бывшего наставника сборной Аргентины Карлоса Билардо обнаружили коронавирусную инфекцию.

По информации Reuters, 81-летний тренер заразился COVID-19 в доме престарелых, где он живёт с 2018 года.

Сообщается, что болезнь проходит бессимптомно - Билардо чувствует себя хорошо.

Напомним, что именно под руководством этого тренера "альбиселесте" выиграли Чемпионат Мира 1986 года.

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