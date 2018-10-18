Экс-тренер сборной Аргентины: "Жаль, что Месси не выбрал сборную Испании"

Бывший фитнес-тренер сборной Аргентины Фернандо Синьорини выразил сожаление, что лидер "альбиселесте" Лионель Месси не отдал в своё время предпочетние национальной команде Испании.

"Мне жаль, что Месси не выбрал сборную Испании. Там бы он уже стал чемпионом мира. Хотя с другой стороны его называли бы предателем Родины. Месси отказался от многих привилегий, а теперь подвергается беспощадной критике" - приводит слова Синьорини Marca.

31-летний Месси выступает за сборную Аргентины с 2005 года, сыграл 128 матчей и забил 65 голов. В 2014 году "бело-голубые" сумели дойти до финала Чемпионата Мира, где уступили Германии.

Что касается Синьорини, то он работал в тренерском штабе Диего Марадоны.

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