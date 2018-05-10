Экс-тренер сборной Египта дал Салаху совет о месте продолжения карьеры



Бывший главный сборной Египта Хани Рамзи считает, что форварду "Ливерпуля" Мохамеду Салаху необходимо перейти в мадридский "Реал" в летнее трансферное окно.

"Я думаю, что Салах готов сделать шаг вперед, его время пришло. Лучше всего по стилю ему подойдет "Реал". В "Ливерпуле" он уже сделал все, что мог. Он стал лучшим игроком и бомбардиром команды. Если он не уйдет летом, то может упустить свой шанс. Есть вероятность того, что он получит травму или станет играть хуже. Салаха стоит сейчас уйти в "Реал" или "Барселону". Но в мадридском клубе ему будет более комфортно", – приводит слова Рамзи ESPN FC.

Напомним, что в нынешнем сезоне 25-летний Салах провел за "Ливерпуль" 50 матчей во всех турнирах и забил 43 гола.

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