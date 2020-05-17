Экс-тренер сборной Египта рассказал, что Салах мог оказаться в "Реале" в 2018 году

Теги реал мадридмохамед салахливерпульегипет

Экс-тренер сборной Египта рассказал, что Салах мог оказаться в "Реале" в 2018 годуЭкс-тренер сборной Египта Хани Рамзи заявил, что форвард национальной команды и "Ливерпуля" Мохамед Салах в 2018 году мог оказаться в "Реале". Об этом информирует OnTime Sports.

"Когда я работал под руководством Эктора Купера, у сборной Египта был тренировочный сбор в Швейцарии. Это было весной 2018 года.

Тогда я говорил с Салахом, а он сказал, что "Реал" ему сделал предложение.

Это предложение было хорошим, однако Салах обсудил это со мной и Купером и решил остаться в "Ливерпуле", - сказал Рамзи.

За "Ливерпуль" футболист играет с 2017 года. В 144 матчах за команду он забил 91 гол и сделал 37 результативных передач.

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