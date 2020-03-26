Экс-тренер сборной Франции Идальго скончался на 88-м году жизни
Экс-тренер сборной Франции Мишель Идальго скончался на 88-м году жизни, передает Get French Football News. На данный момент причины смерти не оглашаются.
Идальго тренировал сборную Франции в период с 1976 по 1984 год, под его руководством национальная команда выиграла Евро-1984.
Также специалист работал с "Марселем", с которым трижды выигрывал чемпионат Франции и один раз - Кубок Франции.
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