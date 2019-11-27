Экс-тренер сборной Германии возглавил "Герту"
Новым главным тренером берлинской "Герты" назначен Юрген Клинсманн, сообщает официальный сайт клуба.
Специалист подписал с берлинским клубом контракт до лета 2020 года. На посту наставника берлинцев он сменил уволенного Анте Човича.
После 12 туров "Герта" занимает 15-е место в турнирной таблице Бундеслиги. Первый матч под руководством нового тренера клуб проведет 30 ноября с дортмундской "Боруссией".
55-летний Клинсманн ранее тренировал сборную Германии, "Баварию" и сборную США. Обладатель Кубка КОНКАКАФ-2013, бронзовый призер чемпионата мира 2006 года.
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Турнирные таблицы
|Команда
|М
|О
|1
|Боруссия Менхенгладбах
|12
|25
|2
|РБ Лейпциг
|12
|24
|3
|Бавария Мюнхен
|12
|24
|4
|Фрайбург
|12
|22
|5
|Шальке
|12
|22
|6
|Боруссия Дортмунд
|12
|20
|7
|Вольфсбург
|12
|20
|8
|Хоффенхайм
|12
|20
|9
|Байер Леверкузен
|12
|19
|10
|Айнтрахт Франкфурт
|12
|17
|11
|Унион Берлин
|12
|16
|12
|Аугсбург
|12
|13
|13
|Майнц 05
|12
|12
|14
|Вердер Бремен
|12
|11
|15
|Герта
|12
|11
|16
|Фортуна Дюссельдорф
|12
|11
|17
|Кельн
|12
|7
|18
|Падерборн
|12
|5