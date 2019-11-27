Экс-тренер сборной Германии возглавил "Герту"

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Экс-тренер сборной Германии возглавил "Герту"

Новым главным тренером берлинской "Герты" назначен Юрген Клинсманн, сообщает официальный сайт клуба.

Специалист подписал с берлинским клубом контракт до лета 2020 года. На посту наставника берлинцев он сменил уволенного Анте Човича.

После 12 туров "Герта" занимает 15-е место в турнирной таблице Бундеслиги. Первый матч под руководством нового тренера клуб проведет 30 ноября с дортмундской "Боруссией".

55-летний Клинсманн ранее тренировал сборную Германии, "Баварию" и сборную США. Обладатель Кубка КОНКАКАФ-2013, бронзовый призер чемпионата мира 2006 года.

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