Экс-тренер сборной Хорватии умер от коронавируса
В возрасте 88 лет ушёл из жизни известный хорватский тренер Отто Барич.
В начале декабря специалиста госпитализировали с коронавирусом и после 10 дней борьбы с болезнью он умер.
Барич дважды возглавлял сборную Хорватии (1995-1996 и 2002-2004), а также работал с национальными командами Австрии и Албании.
На клубном уровне наставник тренировал "Фенербахче", "Штутгарт" и ряд других команд из Хорватии, Австрии, Германии.
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