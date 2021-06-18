Экс-тренер сборной Испании Морено возглавил "Гранаду"

Фото инстаграм "Гранады"

"Гранада" на своём официальном сайте объявила о назначении Роберта Морено на пост главного тренера команды.

43-летний специалист сменил у руля "насридов" Диего Мартинеса.

С новым наставником "Гранада" заключила контракт до 2023 года.

Морено известен по работе в сборной Испании и "Монако". До этого он много лет был помощником Луиса Энрике.

В минувшем сезоне "Гранада" финишировала на девятом месте в Ла Лиге.

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