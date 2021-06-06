Экс-тренер сборной Испании может возглавить "Гранаду"

Теги гранадароберт морено

Экс-тренер сборной Испании может возглавить "Гранаду"Фото: инстаграм "Монако"

Экс-тренер сборной Испании Роберт Морено может продолжить карьеру в "Гранаде".

По сведениям Mundo Deportivo, 43-летний испанец является главным кандидатом на пост тренера "Гранады" после ухода Диего Мартинеса.

Морено известен по своей работе в "Монако" и сборной Испании. Он находится без работы с июля 2020 года.

По итогам минувшего сезона "Гранада" финишировала в Ла Лиге на девятом месте.

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