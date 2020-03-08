Экс-тренер сборной Италии призвал остановить проведение итальянских футбольных турниров

Экс-главный тренер "Ювентуса" и сборной Италии Марчелло Липпи настаивает на том, чтобы матчи Серии А были приостановлены из-за эпидемии коронавируса.

Ранее стало известно, что ряд игр в чемпионате Италии пройдут без зрителей из соображений безопасности.

"Думаю будет правильным остановить чемпионат. В Италии заражено много людей. Все должно быть остановлено, а футболистам не стоит тренироваться", - цитирует Rai Sport Липпи.

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