Экс-тренер сборной Италии призвал остановить проведение итальянских футбольных турниров

Теги марчелло липпи

Экс-тренер сборной Италии призвал остановить проведение итальянских футбольных турниров

Экс-главный тренер "Ювентуса" и сборной Италии Марчелло Липпи настаивает на том, чтобы матчи Серии А были приостановлены из-за эпидемии коронавируса.

Ранее стало известно, что ряд игр в чемпионате Италии пройдут без зрителей из соображений безопасности.

"Думаю будет правильным остановить чемпионат. В Италии заражено много людей. Все должно быть остановлено, а футболистам не стоит тренироваться", - цитирует Rai Sport Липпи. 

А еще: Министерство спорта Италии потребовало немедленно остановить чемпионат из-за коронавируса| http://soccernews.ru
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