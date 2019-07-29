Экс-тренер сборной Италии Роберто Донадони возглавит китайский клуб

Теги шэньчжэньиталияроберто донадони

Экс-тренер сборной Италии Роберто Донадони возглавит китайский клуб

Экс-тренер сборной Италии Роберто Донадони возглавит китайский клуб "Шэньчжэнь". Об этом сообщает Xinhua.

Тренер и клуб уже обговорили детали контракта.

Ранее 55-летний специалист работал в "Болонье", "Ливорно", "Дженоа", "Наполи", "Кальяри" и "Парма". Также он на протяжении 2 лет возглавлял сборную Италии.

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