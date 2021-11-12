Экс-тренер сборной Италии Вентура объявил о завершении карьеры

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Бывший наставник сборной Италии Джампьеро Вентура сообщил о своём решении уйти на пенсию.

73-летний специалист признался, что устал от работы в футболе и хочет "наслаждаться жизнью".

Опытный тренер до августа 2020 года возглавлял "Салернитану", после чего у него не было команды.

Итальянскую сборную Вентура тренировал с 2016 по 2017 год и умудрился не выйти с ней на ЧМ-2018.

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