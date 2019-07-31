Экс-тренер сборной Италии возглавил китайскую команду
"Шэньчжэнь" в своём официальном твиттере объявил о назначении Роберто Донадони на пост главного тренера команды.
Детали контракта 55-летнего специалиста с китайским клубом пока неизвестны.
Донадони наиболее известен по работе со сборной Италии. Также он возглавлял "Лекко", "Ливорно", "Дженоа", "Наполи", "Кальяри", "Парму" и "Болонью".
"Шэньчжэнь" по итогам 20 туров занимает предпоследнее место в турнирной таблице китайской Суперлиги.
Не пропустите: Шесть самых неожиданных трансферов. | http://soccernews.ru
опрос
главное
-
"Зенит" согласовал трансфер нападающего "Барселоны"
-
"Бешикташ" намерен перехватить трансферную цель "Спартака"
-
Украинец Хачериди близок к переходу в ЦСКА
-
МВД России просит перенести матч "Динамо" - "Спартак" из-за протестов оппозиции в Москве
-
Ленивый Кроос, непродуктивный Йович и эпидемия травм! Почему "Реал" рискует провалить следующий сезон?
Лента новостей
-
Известный банкир высказался о стоимости "Спартака"
-
Фанаты намерены отсудить у "Ювентуса" 50 миллионов евро из-за Роналду
-
В ЦСКА отреагировали на возможный переход украинского защитника
-
Президенты "Барселоны" и ПСЖ могут обсудить трансфер Неймара в середине августа
-
2
"Зенит" согласовал трансфер нападающего "Барселоны"
-
"Динамо" хочет купить форварда "Нанта"
-
Дибала озвучил "Манчестер Юнайтед" свои требования по зарплате
-
Тихонов считает уход Глушакова потерей для "Спартака"
-
Нико Ковач извинился перед "Манчестер Сити"
-
"Бешикташ" намерен перехватить трансферную цель "Спартака"
-
Украинец Хачериди близок к переходу в ЦСКА
-
"Спартак" опубликовал ролик, посвящённый уходу Луиса Адриано
-
Экс-тренер сборной Италии возглавил китайскую команду
-
Суарес вернулся к тренировкам с "Барселоной"
-
МВД России просит перенести матч "Динамо" - "Спартак" из-за протестов оппозиции в Москве
-
Ленивый Кроос, непродуктивный Йович и эпидемия травм! Почему "Реал" рискует провалить следующий сезон?
-
ПСЖ попытается убедить Неймара не покидать клуб
-
1
Зидан: "Мы ещё не готовы к сезону, но до 31 августа всё может измениться"
-
Сёмин назвал позиции, которые нужно усилить "Локомотиву"
-
Переход Мариано в "Монако" сорвался
Турнирные таблицы
|Команда
|М
|О
|1
|Гуанчжоу
|20
|52
|2
|Шанхай Ист Эйшиа
|20
|48
|3
|Бейджин Гуоан
|20
|48
|4
|Шандонг Луненг
|20
|34
|5
|Цзянсу Шунтиан
|20
|29
|6
|Чонгцинь Лифан
|20
|28
|7
|Хубеи Люйин
|20
|27
|8
|Далянь Ифан
|20
|27
|9
|Хенан Цзяние
|20
|24
|10
|Чангша Гинде
|20
|24
|11
|Тянцзин Теда
|20
|23
|12
|Шанхай Шенхуа
|20
|21
|13
|Хэбэй Чайна Форчун
|20
|20
|14
|Tianjin Quanjian
|20
|15
|15
|Шенджен Руби
|20
|14
|16
|Шаанси Чанба
|20
|11