Экс-тренер сборной Италии возглавил китайскую команду

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Экс-тренер сборной Италии возглавил китайскую команду

"Шэньчжэнь" в своём официальном твиттере объявил о назначении Роберто Донадони на пост главного тренера команды.

Детали контракта 55-летнего специалиста с китайским клубом пока неизвестны.

Донадони наиболее известен по работе со сборной Италии. Также он возглавлял "Лекко", "Ливорно", "Дженоа", "Наполи", "Кальяри", "Парму" и "Болонью".

"Шэньчжэнь" по итогам 20 туров занимает предпоследнее место в турнирной таблице китайской Суперлиги.

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