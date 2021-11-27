Экс-тренер сборной Польши Энгель доволен попаданием на Россию в стыках квалификации ЧМ-2022

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Бывший наставник сборной Польши Ежи Энгель обрадовался тому, что "белые орлы" сыграют с Россией в полуфинальном стыке отборочного турнира ЧМ-2022.

"Большинство из нас хотели попасть на Россию. Эта команда нам по силам. У них нет таких звёздных футболистов, как у нас. Российская сборная находится на этапе перестройки, потому что недавно они сменили тренера. В первом туре нам очень повезло, но нужно помнить, что на данной стадии нет слабых команд", - приводит слова Энгеля Polsat Sport.

Россия примет Польшу 24 марта 2022 года. Победитель этой пары встретится либо с Швецией, либо с Чехией.

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