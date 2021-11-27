Экс-тренер сборной Польши Энгель доволен попаданием на Россию в стыках квалификации ЧМ-2022

Теги россияпольша

Экс-тренер сборной Польши Энгель доволен попаданием на Россию в стыках квалификации ЧМ-2022

Фото официальный сайт УЕФА

Бывший наставник сборной Польши Ежи Энгель обрадовался тому, что "белые орлы" сыграют с Россией в полуфинальном стыке отборочного турнира ЧМ-2022.

"Большинство из нас хотели попасть на Россию. Эта команда нам по силам. У них нет таких звёздных футболистов, как у нас. Российская сборная находится на этапе перестройки, потому что недавно они сменили тренера. В первом туре нам очень повезло, но нужно помнить, что на данной стадии нет слабых команд", - приводит слова Энгеля Polsat Sport.

Россия примет Польшу 24 марта 2022 года. Победитель этой пары встретится либо с Швецией, либо с Чехией.

Не пропустите: Тренер сборной Польши высказался о попадании на Россию в стыках квалификации к ЧМ-2022. | http://soccernews.ru
��������...
Loading...
Комментарии

Авторизуйтесь что бы оставлять комментарии

опрос

Где продолжит карьеру Криштиану Роналду?
Все опросы
Загрузка...

главное

На Алексея Миранчука появился ещё один претендент

На Алексея Миранчука появился ещё один претендент

Лента новостей

Все новости

Турнирные таблицы

Группа A М О
1 Франция Франция 9 20
2 Швеция Швеция 9 19
3 Нидерланды Нидерланды 9 16
4 Болгария Болгария 9 12
5 Беларусь Беларусь 9 5
6 Люксембург Люксембург 9 5
Группа B М О
1 Португалия Португалия 10 27
2 Швейцария Швейцария 10 27
3 Венгрия Венгрия 9 10
4 Фарерские острова Фарерские острова 9 9
5 Латвия Латвия 9 4
6 Андорра Андорра 9 4
Группа C М О
1 Германия Германия 10 30
2 Северная Ирландия Северная Ирландия 10 19
3 Чехия Чехия 10 15
4 Норвегия Норвегия 10 13
5 Азербайджан Азербайджан 10 10
6 Сан-Марино Сан-Марино 10 0
Группа D М О
1 Сербия Сербия 10 21
2 Ирландия Ирландия 10 19
3 Уэльс Уэльс 10 17
4 Австрия Австрия 10 15
5 Грузия Грузия 10 5
6 Молдова Молдова 10 2
Группа E М О
1 Польша Польша 10 25
2 Дания Дания 10 20
3 Черногория Черногория 10 16
4 Румыния Румыния 10 13
5 Армения Армения 10 7
6 Казахстан Казахстан 10 3
Группа F М О
1 Англия Англия 10 26
2 Словакия Словакия 10 18
3 Шотландия Шотландия 10 18
4 Словения Словения 10 15
5 Литва Литва 10 6
6 Мальта Мальта 10 1
Группа G М О
1 Испания Испания 10 28
2 Италия Италия 10 23
3 Албания Албания 10 13
4 Израиль Израиль 10 12
5 Македония Македония 10 11
6 Лихтенштейн Лихтенштейн 10 0
Группа H М О
1 Бельгия Бельгия 9 25
2 Греция Греция 10 19
3 Босния и Герцеговина Босния и Герцеговина 9 14
4 Эстония Эстония 9 11
5 Кипр Кипр 9 10
6 Гибралтар Гибралтар 10 0
Группа I М О
1 Исландия Исландия 10 22
2 Хорватия Хорватия 10 20
3 Украина Украина 10 17
4 Турция Турция 10 15
5 Финляндия Финляндия 10 9
6 Косово Косово 10 1
Полная таблица

топ-5 тегов